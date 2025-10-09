Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 9 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 9 Ekim Perşembe günü maç programı:
DK Elemeler - Grup C
21:45 Belarus - Danimarka
21:45 İskoçya - Yunanistan
DK Elemeler - Grup G
19:00 Finlandiya - Litvanya
21:45 Malta - Hollanda
DK Elemeler - Grup H
21:45 Avusturya - San Marino
21:45 G. Kıbrıs Rum Kesimi - Bosna-Hersek
DK Elemeler - Grup L
21:45 Çekya - Hırvatistan
21:45 Faroe Adaları - Karadağ
Afrika DK Elemeler - Grup F
16:00 Burundi - Kenya
Afrika DK Elemeler - Grup G
19:00 Botsvana - Uganda
19:00 Mozambik - Gine
19:00 Somali - Cezayir
Afrika DK Elemeler - Grup H
19:00 Liberya - Namibya
19:00 Malavi - Ekvator Ginesi