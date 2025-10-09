Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 9 Ekim günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 10:38:00
9 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 9 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 9 Ekim Perşembe günü maç programı:

DK Elemeler - Grup C

21:45 Belarus - Danimarka

21:45 İskoçya - Yunanistan

DK Elemeler - Grup G

19:00 Finlandiya - Litvanya

21:45 Malta - Hollanda

DK Elemeler - Grup H

21:45 Avusturya - San Marino

21:45 G. Kıbrıs Rum Kesimi - Bosna-Hersek

DK Elemeler - Grup L

21:45 Çekya - Hırvatistan

21:45 Faroe Adaları - Karadağ

Afrika DK Elemeler - Grup F

16:00 Burundi - Kenya

Afrika DK Elemeler - Grup G

19:00 Botsvana - Uganda

19:00 Mozambik - Gine

19:00 Somali - Cezayir

Afrika DK Elemeler - Grup H

19:00 Liberya - Namibya

19:00 Malavi - Ekvator Ginesi

