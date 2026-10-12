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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

12.10.2026 10:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

12 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 12 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 12 Ekim Pazartesi günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

Trendyol Süper Lig:

20.00 Eyüpspor - Göztepe (beIN SPORTS 1)

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

İngiltere Premier Lig: 

22.00 Coventry City - Newcastle United (beIN SPORTS 3)

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

İspanya LaLiga: 

22.00 Levante - Sevilla (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

İtalya Serie A:

19.30 Atalanta - Venezia (S Sport 2)

21.45 Torino - Udinese (S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: 

19.00 Galatasaray MCT Technic - Bursaspor (beIN SPORTS Haber)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Final: 

19.30 Ziraat Bankkart - Galatasaray Madeş Mobilya (TRT Spor)

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