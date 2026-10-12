Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ekim Pazartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 12 Ekim Pazartesi günü maç programı:
Trendyol Süper Lig:
20.00 Eyüpspor - Göztepe (beIN SPORTS 1)
İngiltere Premier Lig:
22.00 Coventry City - Newcastle United (beIN SPORTS 3)
İspanya LaLiga:
22.00 Levante - Sevilla (S Sport)
İtalya Serie A:
19.30 Atalanta - Venezia (S Sport 2)
21.45 Torino - Udinese (S Sport 2)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:
19.00 Galatasaray MCT Technic - Bursaspor (beIN SPORTS Haber)
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Final:
19.30 Ziraat Bankkart - Galatasaray Madeş Mobilya (TRT Spor)