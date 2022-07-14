Bulgaristan'da genç milli atlayıcılardan birer altın ve gümüş madalya

Bulgaristan'da Varna Diving Kupası'nda milli atlayıcı Ecrin Geçol altın, Sevgi Erdem gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:51
Bulgaristan'da genç milli atlayıcılardan birer altın ve gümüş madalya
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Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda genç milli atlayıcı Ecrin Geçol altın, Sevgi Erdem gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna Diving Kupası'nda genç D kızlar 1 metre tramplen disiplininde ay-yıldızlı sporcular Ecrin Geçol ve Sevgi Erdem mücadele etti.

Ecrin Geçol birinci olarak altın madalya ile kürsünün zirvesine çıkarken, Sevgi Erdem de ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.


Varna Diving Kupası Bulgaristan Ecrin Geçol
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