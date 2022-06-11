Bundesliga'da Alman futbolcu için 'tecavüz' iddiası
İbiza'da 25 yaşındaki iki Alman, 18 yaşındaki İspanyol bir kıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Suçlulardan birinin Bundesliga'nın önemli takımlarından birinde forma giyen ünlü bir futbolcu olduğu belirtildi.
İbiza'da biri Bundesliga futbolcusu iki kişi İspanyol bir genç kıza tecavüz ettiği şüphesiyle polis tarafından tutuklandı. Kaynaklar çarşamba gününün erken saatlerinde meydana geldiği iddia edilen olaydan sonra aynı gün iki adamın da gözaltına alındığını belirtti. Tecavüze uğrayan genç kız ise olayın ardından hastaneye kaldırıldı.
Cumartesi sabahı tutuklanan kişilerin ilk duruşmada soruşturma hakimi karşısına çıkıp çıkmadıkları henüz belli değil.
Yerel basında tutuklanan iki kişinin de adı geçmedi.
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