Bundesliga'da Alman futbolcu için 'tecavüz' iddiası

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:04

İbiza'da biri Bundesliga futbolcusu iki kişi İspanyol bir genç kıza tecavüz ettiği şüphesiyle polis tarafından tutuklandı. Kaynaklar çarşamba gününün erken saatlerinde meydana geldiği iddia edilen olaydan sonra aynı gün iki adamın da gözaltına alındığını belirtti. Tecavüze uğrayan genç kız ise olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumartesi sabahı tutuklanan kişilerin ilk duruşmada soruşturma hakimi karşısına çıkıp çıkmadıkları henüz belli değil.

Yerel basında tutuklanan iki kişinin de adı geçmedi.