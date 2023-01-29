Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen engelini aştı

Borussia Dortmund, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında konuk olduğu Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 22:38
Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen engelini aştı
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Borussia Dortmund, 18. haftanın kapanış maçında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Dortmund, karşılaşmayı 2-0 önde bitirdi.

Sarı-siyahlılar 33. dakikada Karim Adeyemi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund 53. dakikada Edmond Tapsoba'nın kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Bu galibiyetle puanını 34'e çıkararak 4. sıraya yükselen Borussia Dortmund 37 puana sahip lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde yer alarak zirve yarışından kopmadı.

Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.


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