Bundesliga'da RB Leipzig'den gol şov: Schalke 04 1-6 RB Leipzig
RB Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Schalke 04'ü 6-1 mağlup etti.
Bundesliga'nın 17. haftasında RB Leipzig, Schalke 04 deplasmanına konuk oldu. Veltins Arena'da oynanan maçı Leipzig 6-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 44. dakikada Andre Silva, 15. dakikada Benjamin Henrichs, 45. dakikada Timo Werner, 83. dakikada Dani Olmo ve 89. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. Schalke'nin tek golü 56. dakikada Soichiro Kozuki'den geldi.
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Schalke'de Kenan Karaman, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından RB Leipzig, 32 puana yükseldi ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Schalke 04, 9 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında RB Leipzig, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Schalke 04, sahasında bu kez Köln'ü ağırlayacak.
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