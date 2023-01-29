Bundesliga'da Schalke 04 ile Köln yenişemedi
Milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında konuk ettiği Köln ile 0-0 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 18. haftasında Schalke 04, sahasında Köln ile karşı karşıya geldi.
Veltins Arena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
MİLLİ FUTBOLCU ŞANS BULAMADI
Schalke'de Kenan Karaman, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Schalke'nin ligdeki galibiyet özlemi 4 maça çıktı. Schalke puanını ise 10'a yükseltti. Arka arkaya 2. beraberliğini alan Köln, 22 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Köln, sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak.
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