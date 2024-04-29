Bundesliga'da küme düşen ilk takım belli oldu
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında evinde Heidenheim'a 1-0 mağlup olan Darmstadt, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında evinde Frank Schimdt'in ekibi Heidenheim'a 1-0 mağlup olan Torsten Lieberknecht'in yönetimindeki Darmstadt, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Merck-Stadion'da oynanan mücadelede Heidenheim'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nikola Dovedan kaydederken, Heidenheim'da forma giyen Eren Dinkçi ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Heidenheim puanını 37'ye yükseltirken, 17 puanda kalan Darmstadt'ın matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı. Darmstadt, gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek.
Ligin bir sonraki maç haftasında Heidenheim evinde Mainz'ı konuk ederken, Darmstadt deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da zincirleme kaza
- AKP'de toplu istifa!
- En yüksek faizi hangi banka veriyor?
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
- Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı
- ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
- Barcelona'dan Arda Güler'e büyük övgü!
- Cem Yılmaz'dan 'gönder'meli' paylaşım
- 'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü
- Otobüsteki dehşetten acı haber geldi