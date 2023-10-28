Bayern Münih, Darmstadt 98'e gol oldu yağdı: 37 dakikada 8 gol!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Darmstadt 98 ile karşılaştı.
Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 8-0 kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 ve 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller attı.
37 DAKİKADA 8 GOL
İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.
3 KIRMIZI KART
Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Bayern Münh 9. hafta itibariyle ikinci kez bir maçtan 7-0 ve üstü gol atarak ayrıldı. Alman devi daha önce de ligin 5. haftasında Bochum'u 7-0 yenmişti.
Ligde henüz mağlup olmayan Bayern, 9 maçta 2 beraberlik 7 galibiyet aldı ve 23 puana ulaştı. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.
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