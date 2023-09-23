Stuttgart, Darmstadt'ı 3-1 mağlup etti

Stuttgart, Bundesliga'nın 5.haftasında karşılaştığı Darmstadt 98'i 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:35
Stuttgart, Darmstadt'ı 3-1 mağlup etti
Abone Ol google-news

Bundesliga'nın 5. hafta açılış maçında Stuttgart ile Darmstadt 98 karşılaştı. 

Stuttgart, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak bu sezonki dördüncü galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

17. dakikada Dan-Axel Zagadou'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Stuttgart'a üç puanı getiren golleri 22. dakikada Enzo Millot, 32. dakikada Sehrou Guirassy ile 63. dakikada Chris Führich kaydetti.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Stuttgart maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, son sıradaki Darmstadt'ın 1 puanı bulunuyor.


Player Alanı
Stuttgart Darmstadt 98 Bundesliga

İlgili Haberler

Stuttgart'tan muhteşem açılış!

Stuttgart'tan muhteşem açılış!
Stuttgart Hamburg'a ilk maçta nefes aldırmadı

Stuttgart Hamburg'a ilk maçta nefes aldırmadı
Stuttgart kümede kalma yolunda ağır yara aldı!

Stuttgart kümede kalma yolunda ağır yara aldı!

En Çok Okunan Haberler