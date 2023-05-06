Bundesliga'da Schalke, son dakikada güldü
Milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz'ı 3-2 mağlup etti.
Bundesliga'nın 31. haftasında Schalke, deplasmanda Mainz'a konuk oldu.
Mewa Arena'da oynanan karşılaşmayı Schalke son dakika penaltısıyla 3-2 kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Maçta Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bülter, 60. dakikada Krauss ve uzatmaların son dakikalarında Bülter 90+10'da kaydetti. Mainz'ın 53'te Barreiro ve 70'te Martin ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.
Marius Bülter
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Karşılaşmada Schalke'de Kenan Karaman ilk 11'de maça başlayıp 74 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Schalke 30 puana yükselirken maç fazlasıyla düşme hattının 2 puan üzerine çıktı. Mainz ise 45 puanda kaldı.
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