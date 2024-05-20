Bundesliga'da yılın oyuncusu belli oldu!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Alman oyuncu Florian Wirtz, sezonun futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:56
Bundesliga'da yılın oyuncusu belli oldu!
Abone Ol google-news

Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen'de takımın yıldızı Florian Wirtz de ödülü kaptı.

SEZONUN OYUNCUSU OLDU

Alman futbolcu, Bundesliga'da sezonun oyuncusu seçildi. Geride kalan sezonda ligde 32 maçta süre bulan Wirtz, 11 gol attı ve 12 asist yaptı.

21 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda ise 47 maçta 18 gol, 20 asistlik bir oyun ortaya koydu.


Florian Wirtz haberleri Bundesliga haberleri Bayer Leverkusen haberleri

İlgili Haberler

Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga: 2 kişi bıçaklandı

Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga: 2 kişi bıçaklandı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası: 'İki takım da seneye...'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası: 'İki takım da seneye...'
Selahattin Baki'den galibiyet sözleri: 'Hem Galatasaray'ı hem de düşmanlarımızı yendik'

Selahattin Baki'den galibiyet sözleri: 'Hem Galatasaray'ı hem de düşmanlarımızı yendik'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa basınında gündem derbi: 'İntikam soğuk yenen bir yemektir'

Avrupa basınında gündem derbi: 'İntikam soğuk yenen bir yemektir'
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak
Mert Hakan Yandaş ve basın mensubu arasında gerginlik

Mert Hakan Yandaş ve basın mensubu arasında gerginlik
Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık

Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık
İspanyol basınında gündem oldu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü

İspanyol basınında gündem oldu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
Anlaşılması en zor 4 burç

Anlaşılması en zor 4 burç
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İran için taziye mesajı: ‘Acılarını paylaşıyorum…’

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İran için taziye mesajı: ‘Acılarını paylaşıyorum…’