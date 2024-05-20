Bundesliga'da yılın oyuncusu belli oldu!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Alman oyuncu Florian Wirtz, sezonun futbolcusu seçildi.
Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen'de takımın yıldızı Florian Wirtz de ödülü kaptı.
SEZONUN OYUNCUSU OLDU
Alman futbolcu, Bundesliga'da sezonun oyuncusu seçildi. Geride kalan sezonda ligde 32 maçta süre bulan Wirtz, 11 gol attı ve 12 asist yaptı.
21 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda ise 47 maçta 18 gol, 20 asistlik bir oyun ortaya koydu.
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