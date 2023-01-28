Burak Demirboğa, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda yarıştı
Milli sporcu Burak Demirboğa, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye'yi tekler kategorisinde 20. sırada yer aldı.
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye'yi tekler kategorisinde temsil eden Burak Demirboğa, 20. oldu.
Finlandiya'nın Espoo kentindeki organizasyonda erkekler serbest programda piste çıkan Burak Demirboğa, 118,49 puan topladı.
Daha önce kısa programda 64,33 puan elde eden milli sporcu, genel klasmanda 182,82 puanla şampiyonayı 20. sırada bitirdi.
Fransız Adam Siao Him Fa'nın 267,77 puanla altın madalya aldığı yarışmada İtalyan Matteo Rizzo, 259,92 puanla gümüş, İsviçreli Lukas Britschgi ise 248,01 puanla bronz madalya kazandı.
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