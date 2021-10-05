Burak Elmas başkanlığa gelirken verdiği '100 gün vaatleri' hakkında sunum yapıyor
Burak Elmas, göreve gelirken verdikleri sözle ilgili "100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, GSTV'de başkanlığının 100. gün sunumu gerçekleştirdi.
Burak Elmas, göreve gelirken verdikleri sözle ilgili "100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet ebedi dostluk sponsorluk paketi hazırlandığını ve yakında açıklanacağı duyurulurken, Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt "Ezeli rakibimizle ebedi dostluğumuzu daha uzun vadeli iş birlikleri, güç birlikleri için nasıl dönüştüreceğimizi yakında daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.
Burak Elmas'ın sunumundan satır başları şu şekilde:
"Biliyorsunuz Galatasaray Başkanlık Seçimleri’nde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve 100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız” sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray’ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik."
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