Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığını anlattı: 'Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı'

21 Ocak 2022 Cuma, 15:28

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ligde ve kupada alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırmış ve İspanyol Domenec Torrent ile anlaşma sağlamıştı. Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral, Galatasaray Başkanı Burak Elmes ve yöneticisi Elif Uzuner ile söyleşi yaptı.

Söyleşide Burak Elmas, Fatih Terim'le yollarını nasıl ayırdıklarını anlattı.

"HAYATIMDAKİ EN TRAVMATİK 10 DAKİKA"

Terim ile ayrılığın yaşanış şekli açısından çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka" dedi.

Elmas, yetenekli gençlerle kurulmuş, uzun süre bir arada oynayacak ve Galatasaray ile büyüyüp takımı uzun süre başarıya taşıyacak bir takım kurmak istediklerini ve bu proje için Fatih Terim ile anlaştıklarını söyledi.

"FATİH TERİM'E ELEŞTİRİLER GELMEYE BAŞLADI"

Elmas, "18 haftada bu ilişki neden bu noktaya geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca’ya da çok eleştiri gelmeye başladı.

"UZUN VADELİ PLANLARI YAPAMAZ HALE GELİRSİNİZ"

Bir takım organizasyonel değişiklikler yapılmasını istediğini belirten Elmas konuşmasına şöyle devam etti:

"Galatasaray futbol okulunu kurmak gibi temel konularda ciddi bir sabırsızlık vardı bende. Bazen şöyle bir sıkıntı olur; saha sonuçları o kadar çok baskı getirir ki size uzun vadeli planlarınızı yapamaz hale gelirsiniz, günlük yangını söndürmekle uğraşırsınız."

"FATİH HOCA DA YIPRANINCA ÇOK ZORLANDIK"

Galatasaray Başkanı, bu proje için kendisinin yıpranmayı göze aldığını belirterek "Burada ben yıpranacağımı biliyordum. Fakat Fatih Hoca da yıpranınca çok zorlanmaya başladık. Her hafta Fatih Hoca’ya da bir sürü eleştiriler geliyordu" dedi.

"AVRUPA'DA BAŞARININ DEVAM EDECEĞİNİN GARANTİSİ YOK"

Burak Elmas, Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde grup birincisi olmasına ve son 16'ya kalmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Elmas şöyle konuştu:

"Avrupa’da bu yıl başarı elde edebiliriz, ama ertesi yıl Galatasaray öyle bir sistem kurmalı ki devamı gelsin. UEFA’yı almamızın üzerinden 21 yıl geçti. 21 yıldır final görmemişiz. Yani Galatasaray öyle bir sistem kurmalı ki üç yılda bir beş yılda bir Avrupa’da başarılı duruma gelsin. Bu yıl Avrupa’da başarılıyız ama başarının önümüzdeki yıllarda devam ettirilebileceğinin garantisi yok."

FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI

Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’in “ilk imzam, son imzam” paylaşımına çok üzüldüğünü söyledi. Elmas, "10 dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz" diye konuştu.

Fatih Terim ile aldığı ayrılık kararını kayınpederi Faruk Süren ile bile paylaşmadığını belirten Elmas, "Fatih Terim’in gölgesinde mi kalıyor Galatasaray başkanları?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben seçildiğim için başkanım. İleride sadece başkan olup olmadığım değil nasıl bir başkan olduğum değerlendirilecek."

"EVİMİN ADRESİNİ VEREREK TEHDİT ETTİLER"

Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Elmas, "Başkana hitabette farklılık oldu. Aileme kadar varan tehditler… Eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler… Kızım tenisçi, kızıma gelen tehditler… Oğlum bir gün dedesiyle anneannesinde kalmak zorunda kaldı. Evimizin adresini yayınlayarak tehdit ettiler" dedi.

"Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?" sorusuna Elmas şu yanıtı verdi:

"Teklif ettim. 'Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ol' dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı."

"100 YIL SONRA BEN HATIRLANMAYACAĞIM AMA TERİM HATIRLANACAK"

"Fatih Hoca bir Galatasaray değeri" diyen Elmas konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Fatih Terim Galatasaray değerlerinden bir tanesi. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım."

Fatih Terim’le birlikte ekibinin de gittiğini hatırlatan Galatasaray Başkanı, "Selçuk İnan ve Necati Ateş bizim kaptanlarımız, çok önem verdiğimiz kişiler. Maalesef bu süreçte sanki yetersizlermiş gibi bir algı oluştu. Halbuki teknik ekibi güçlendirmek için konuşmalarımız oldu" dedi.



