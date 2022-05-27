Burak Elmas yönetimi, Muhammed’in bonservisini ödemeden gidiyor
Galatasaray yönetimi, Mustafa Muhammed için 1 Temmuz’a kadar Mısır kulübü Zamalek’e ödenmesi gereken 4 milyon dolarlık bonservisi ödenmedi. Mevcut yönetim bu durumu, “Kararı yeni yönetime bıraktık” sözüyle açıkladı.
Galatasaray’da 11 Haziran’da seçilecek yeni başkan ve yönetimi, transfer için acil bir ödeme bekliyor. Burak Elmas yönetimi, Sarı-Kırmızılılarda kiralık forma giyen Mustafa Muhammed’in satın alma opsiyonunu kullandığını 27 Aralık 2021’de duyurmuştu. G.Saray, Mısırlı forvetle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak mart ayındaki idari ibrasızlık sonrası seçim kararı alınmasıyla birlikte, Elmas yönetiminin, 1 Temmuz’a kadar ödenmesi gereken 4 milyon dolarlık bonservisi Mısır kulübü Zamalek’e vermediği ortaya çıktı. Mevcut yönetim bu durumu, “Kararı yeni yönetime bıraktık” sözüyle açıkladı.
100 BİN AVRO’YA SATIŞ!
Yeni seçilecek başkanın, ilerleyen dönemde yüksek bedele satılma ihtimali yüksek olan 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için göreve geldikten sonra iki hafta içinde 4 milyon dolar bulması gerekiyor. Muhammed’in bonservisini yatırmayan Elmas yönetiminin, 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’u, sadece 100 bin Avro bedelle kiralık forma giydiği Belçika kulübü Charleroi’ya satması tartışma yarattı.
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