Galatasaray'da Fatih Terim sesleri yükseliyor
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getireceği iddiaları üzerine Terim'in yardımcısı Necati Ateş'in yaptığı paylaşım "Geri mi dönüyorlar?" sorularını akıllara getirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "2000 ruhuna geri dönmeliyiz" sözlerinin ardından Fatih Terim'in eski yardımcısı Necati Ateş'in Twitter'daki profil fotoğrafını, Terim'in UEFA Avrupa Ligi elemelerinde atılan bir golden sonra sevindiği bir fotoğrafla değiştirmesi ve akabinde bunu tweet atması Galatasaraylıları heyecanlandırdı.
Necati Ateş'in sosyal medyadaki yeni profil fotoğrafını "Fatih Terim"li seçmesi, akılları karıştırdı. Profil resmini değiştirmesinin ardından "#YeniProfilResmi" etiketiyle bir de tweet atarak değişikliği duyuran Ateş'in bu hareketi camiaya bir mesaj olarak algılandı. Bu değişiklik taraftarların dikkatinden kaçmazken, yeni yönetimle eski teknik heyetin dönebileceği iddia edildi. Başkan adaylarından Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği biliniyor.
"FATİH TERİM'E SABREDİLMEDİ"
YouTube'da yayın yapan "Sportbox" isimli kanala önceki gün bir röportaj veren Necati Ateş, "Fatih hoca 'Galatasaray'a bir miras bırakmak istiyorum' dedi. Bu oyuncular ondan alındı. Biz doğru bir iş yapmıştık. Ama maalesef sabredemediler ve bunu Türkiye'de yapabilecek tek adamı, Fatih Terim'i gönderdiler" demişti.
"BENİ VE SELÇUK İNAN'I İTİBARSIZLAŞTIRDILAR"
"Devre arası bambaşka oyuncular alıp, bambaşka seviyelere çıkacaktık" diyen Ateş, "Her şey hazırdı ama bu fırsatı maalesef bize tanımadılar. Beni ve Selçuk hocayı itibarsızlaştırdılar. Son 4 yılda 4 kupa kazandık. Her sene nasıl başarılı olacaksın? Çok kırıldık, çok üzüldük. Çok iyi projelerimiz vardı. Çok iyi oyuncular alacaktık. Bizim o dönem alamadığımız bazı oyuncular şimdi 50 milyon Euro, 100 milyon Euro değerinde" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
- Jeofizik mühendisi ölü bulundu
- Ayağı kırık olarak bulunan karaca yavrusu tedavi edildi
- İlk caretta caretta yuvası tespit edildi.
- Arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı
- Freni boşalan belediye otobüsü kaza yaptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Tayyar'dan Uçum’a zehir zemberek sözler
- 'TURKEN hakkında konuşmamız lazım'
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!