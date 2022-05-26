Galatasaray'da Fatih Terim sesleri yükseliyor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:21

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "2000 ruhuna geri dönmeliyiz" sözlerinin ardından Fatih Terim'in eski yardımcısı Necati Ateş'in Twitter'daki profil fotoğrafını, Terim'in UEFA Avrupa Ligi elemelerinde atılan bir golden sonra sevindiği bir fotoğrafla değiştirmesi ve akabinde bunu tweet atması Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Necati Ateş'in sosyal medyadaki yeni profil fotoğrafını "Fatih Terim"li seçmesi, akılları karıştırdı. Profil resmini değiştirmesinin ardından "#YeniProfilResmi" etiketiyle bir de tweet atarak değişikliği duyuran Ateş'in bu hareketi camiaya bir mesaj olarak algılandı. Bu değişiklik taraftarların dikkatinden kaçmazken, yeni yönetimle eski teknik heyetin dönebileceği iddia edildi. Başkan adaylarından Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği biliniyor.

"FATİH TERİM'E SABREDİLMEDİ"

YouTube'da yayın yapan "Sportbox" isimli kanala önceki gün bir röportaj veren Necati Ateş, "Fatih hoca 'Galatasaray'a bir miras bırakmak istiyorum' dedi. Bu oyuncular ondan alındı. Biz doğru bir iş yapmıştık. Ama maalesef sabredemediler ve bunu Türkiye'de yapabilecek tek adamı, Fatih Terim'i gönderdiler" demişti.

"BENİ VE SELÇUK İNAN'I İTİBARSIZLAŞTIRDILAR"

"Devre arası bambaşka oyuncular alıp, bambaşka seviyelere çıkacaktık" diyen Ateş, "Her şey hazırdı ama bu fırsatı maalesef bize tanımadılar. Beni ve Selçuk hocayı itibarsızlaştırdılar. Son 4 yılda 4 kupa kazandık. Her sene nasıl başarılı olacaksın? Çok kırıldık, çok üzüldük. Çok iyi projelerimiz vardı. Çok iyi oyuncular alacaktık. Bizim o dönem alamadığımız bazı oyuncular şimdi 50 milyon Euro, 100 milyon Euro değerinde" ifadelerini kullanmıştı.