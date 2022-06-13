Burak Elmas'tan flaş karar: TFF'ye giriyor
Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Erdal Alkış, Mehmet Büyükekşi'nin başkan seçildiği takdirde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini yayımladı. Alkış'a göre Galatasaray Başkanlığı'nı bırakan Burak Elmas da yönetimde yer alacak.
TFF Başkanlığı'na aday olan Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde kimlerin yer alacağı büyük merak konusu. 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan olması beklenen Büyükekşi'nin listesine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
BURAK ELMAS TFF'YE GİRİYOR
Ajansspor'un haberine göre; eski TFF Başkan adaylarından Erdal Alkış, Galatasaray'ın başkanlık koltuğunu Dursun Özbek'e bırakan Burak Elmas'ın da Büyükekşi'nin listesinde olacağını iddia etti. Alkış, başkan adaylığı için son ana kadar girişimde bulunan ama başvurmayan Servet Yardımcı'nın de Büyükekşi ile yola devam edeceğini savundu.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN LİSTESİ
Alkış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi listesi: Burak Elmas, Mustafa Hacıkerimoğlu, Haluk Kalyoncu, Servet Yardımcı, Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, Mehmet Baykan, Cengiz Zülfikaroğlu, Volkan Can, Bülent Demirlek, Ali Düşmez ve 1 Spor Ekonomisti… Ne dersiniz sn Kamuoyu?" diye yazdı.
BAYKAN VE ZÜLFİKAROĞLU DÖNÜYOR
Bu iddiaya göre Nihat Özdemir yönetimindeki hakem skandalı nedeniyle istifa eden Mehmet Baykan geri dönüyor. Daha önce Yıldırım Demirören yönetiminde yer alan Cengiz Zülfikaroğlu da TFF yönetiminde yeniden yer alacak. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can da yönetimde olacak. Bir diğer sürpriz isimle eski hakem Bülent Demirlek. TFF yönetimlerinin değişmez ismi Ali Düşmez de koltuğunu koruyacak.
HAMİT ALTINTOP DA DEVAM EDECEK
En çok merak edilen konulardan biri de milli takımların da sorumlusu olan ve Stefan Kuntz'u getiren Hamit Altıntop'un ne olacağı. Alkış'a göre Altıntop da TFF yönetiminde bulunacak. Hatta bazı iddialara göre Altıntop, milli takımların sorumluluğunu profesyonel bir şekilde de üstlenerek maaş alacak.
GENEL SEKRETERİLİĞE MUSTAFA ERÖĞÜT
Erdal Alkış, Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt'ün de yıllardır Kadir Kardaş'ın üstlendiği TFF Genel Sekreterliği koltuğuna oturacağını öne sürdü.
Erdal Alkış, iki gün önce futbol ekonomisti Tuğrul Akşar ve akademisyen Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu ile birlikte Türk futbolunun kurtuluşuna dair bir manifesto yayımlamıştı. Üçlü, özetle TFF'nin Türkiye'nin federasyonu olması çağrısı yaptı.
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