Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması: 'Bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası...'

Yayınlanma: 27.01.2024 - 14:22

Güncelleme: 27.01.2024 - 14:22

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, Sacha Boey transferine dair açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, oyuncumuz Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi ile tarihinin en yüksek kar elde ettiği transferini gerçekleştirmiş oldu. Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur'u gönülden tebrik ederim. Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar. Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar liginde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur'u tebrik ederim."

"GALATASARAY ADINA SEVİNMEK EN DOĞRU OLANIDIR"

Sarı kırmızılı takımın eski başkanı ayrıca, "Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır. Galatasaray'ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir. Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir. Galatasarayımızı tekrar tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Sacha Boey, Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde 1.15 milyon Euro'ya Rennes'ten transfer edilmişti.