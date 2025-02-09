Burak Kızılhan'dan Mertens sözleri: 'Defalarca yaptı'

Yayınlanma: 09.02.2025 - 23:05

Güncelleme: 09.02.2025 - 23:05

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Kızılhan, "Bu akşam yaşananları hep birlikte takip ettik. Haksız bir kararla Galatasaray'ın karşısında geri düşen bir kulübün isyanını hep birlikte gördük. Mertens bugüne kadar defalarca yaptığı gibi yine kendini yere attı ve hakem de buna taviz verdi. Bunu Galatasaray'da sadece bir futbolcu yapmıyor. Birkaç futbolcu var ki sanki görevleriymiş gibi maçlarda kendilerini yerlere atıyorlar. Sarı kart, kırmızı kart görmüyorlar. Yıllardır bu şekilde devam ediyorlar. Bizim bu akşamki isyanımız sadece hakem hatasına değil, emek hırsızlığına" dedi.

"RİYAD'DA SUÇLU BİZ OLDUK, ADANA ÇEKİLDİ YİNE SUÇLU BİZ OLDUK!"

Galatasaray'ın açıklamalarına tepki gösteren Kızılhan, "Her şey alenen ortadayken dikkat dağıtmak, hedefi değiştirmek ve bu rezilliği örtbas etmek için 'Kurguyla sahadan çekildiler' diye bir açıklama geldi. Tabii ki şaşırmadık. Bir kurgu varsa onun başrolü Galatasaray'dır. Bu maçta kurgunun ismi Mertens'tir ve aldatma ile aldığı penaltıdır. Olayı Fenerbahçe'ye getiriyorlar, neredeyse biz de inanacağız mağduriyetlerine. Suudi Arabistan'da iki takım çekilir, suçlu Ali Koç ve Fenerbahçe olur. Bu gece Adana Demirspor sahadan çekilir, suçlu yine Fenerbahçe... Yine mağduru oynayamaya çalışıyorlar. Anadolu kulüplerimize seslenmek istiyorum; Lütfen bu oyuna gelmeyin! Yıllardır sürdürdükleri bu oyunu, tiyatroyu aynı şekilde tekrarlıyorlar, bu oyuna hiçbir şekilde gelmeyelim" ifadelerini kullandı.

"BİZDE NE İLLEGAL BAHİS VAR NE DE KARABORSA!"

Galatasaray'a tepki göstermeye devam eden Kızılhan, "Allah'a şükürler olsun ki ne karaborsa biletler ne usulsüz kontratlar ne illegal bahis reklamları yapan bir yöneticimiz yok. Doğru, dürüst ve ahlaklı olduğumuz kesin. Biz onlardan çok farklıyız, iyi ki de öyleyiz!" açıklamalarında bulundu.

"DZEKO KAŞI AÇILDIĞINDA KENDİNİ YERE ATMAYI BİLMİYOR MUYDU?"

Galatasaraylı futbolcuların kendilerini yere attıklarını söyleyen Kızılhan, "Yabancı VAR hakemlerini sadece Fenerbahçe istemedi. Bütün kulüpler mutabık oldu. Bu sene yorum yapmak için erken. Hakem hatası bu olayın sadece yarısı. Bizim odaklanmamız gereken bir futbolcunun defalarca aynı hareketi yaparak hakemi kandırması. Hakem tabii ki hata yapacak ama 1 değil, 2 değil, 3 değil... Biz de öyle oyuncular yok Allah'a şükür ama Dzeko'nun kaşının açıldığı maçı hatırlayın. Yoluna, oyununa devam eden Dzeko kendini yere atmayı bilmez miydi? Ama bizim öyle bir kas gücümüz yok" açıklamasında bulundu.