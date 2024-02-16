Yeni transferden Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:38

Güncelleme: 16.02.2024 - 09:38

Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."