Burak Yılmaz attı, Fortuna kazandı! Fortuna Sittard 2-0 Heerenveen
Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, Heerenveen'i 2-0 yendi. Burak Yılmaz maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveen'i ağırladı.
Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorula Fortuna Sittard oldu.
Maçın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda sahneye çıkan Burak Yılmaz, 58'de Embalo'ya yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Burak Yılmaz, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu 2-0 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Fortuna 19 puana yükselirken Heerenveen ise 27 puanda kaldı.
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