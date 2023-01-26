Burak Yılmaz attı, Fortuna kazandı! Fortuna Sittard 2-0 Heerenveen

Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, Heerenveen'i 2-0 yendi. Burak Yılmaz maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:26
Burak Yılmaz attı, Fortuna kazandı! Fortuna Sittard 2-0 Heerenveen
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Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveen'i ağırladı.

Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorula Fortuna Sittard oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda sahneye çıkan Burak Yılmaz, 58'de Embalo'ya yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Burak Yılmaz, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu 2-0 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Fortuna 19 puana yükselirken Heerenveen ise 27 puanda kaldı.


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