Burak Yılmaz: Biz laf olsun diye buraya gelmedik

24 Mart 2022 Perşembe, 09:49

Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda kaptan Burak Yılmaz, antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Her iki ülkenin de Dünya Kupası’na gitmek istediğini ifade ederek sözlerine başlayan golcü oyuncu, “Çok zor bir kura. Portekiz ile Porto’da oynamak ve Lizbon’da oynamak daha farklı. Burada taraftar daha ateşli olabiliyor. Portekiz’de dünyanın en iyi oyuncusu ve ona yakın dünyanın en önemli oyuncularının en iyi liglerde oynadığını görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek, baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizlerin de hayali var, ulaşmak istediğimiz yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası’nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu istediğini biliyoruz” diye konuştu.

Fransa Ligi ekibi Lille’den takım arkadaşı olan Portekiz Milli Takımı’nın oyuncularından Fonte’nin basın toplantısında ‘Burak ile yarın arkadaş olmayacağız, rakip olacağız’ sözlerini de değerlendiren Burak Yılmaz, “Fonte iyi arkadaşım. Sahada arkadaşlık olmayacak demiş ve çok doğru söylemiş. Onunla saha dışında her zaman arkadaşız, önemli başarılar yakaladık ama söylediği her şeye katılıyorum. Yarın sahada arkadaşlık olmayacak. Benim onu, onun da beni tanımasının avantaj ya da dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar tek maç, eleme maçı, her an her şey olabilir. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

“RONALDO GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ”

Portekiz Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun dünyada gelmiş geçmiş en büyük oyuncu olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, “Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Ona saygım var ve çok seviyorum. Onun son Dünya Kupası mı bilemem ama benim son Dünya Kupam olacağına eminim. Onun için sahaya çıkıp elimden geleni yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bundan önce olduğu gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha önemli, her genç kardeşimizin hayali, ben de buradayım ve kaptanım. Son Dünya Kupam olduğuna eminim Ronaldo’nunkini bilemem. Buraya gelene kadar çok gurur yaşadım, büyük mutluluklar yaşadım ve yaşattım. Gururlu bir şekilde yarın inşallah görevimi yapacağımı düşünüyorum” dedi.

Takımda çok formda isimler olduğunun da altını çizen Yılmaz, “Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Kendi takımlarında çok formda oyuncularımız var. Ama biz Avrupa Şampiyonası’na giderken de çok formda iyi durumda gittik. Futbol günlük, neyin ne olduğu, yediği içtiği, uykusu kendisine bakması her şey performansı belirliyor. Ama ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın çok istediğini görüyorum. Özgüvenliler bu çok önemli. Portekiz’in Lizbon’da oynadığı maçlarla Porto’da oynadığı maçlar daha farklı. Porto’da seyirci daha agresif. Buna hazırlandık. Her şeyiyle maça hazırlandık, iyi durumdayız. Futbol bu yarın ne olacağı tabii ki beli olmaz” açıklamasını yaptı.

“BURAYA LAF OLSUN DİYE GELMEDİK”

Dünya Kupası Elemeleri’ne takım olarak çok iyi başladıklarını söyleyerek sözlerine devam eden Burak Yılmaz, “Aslında gruptan lider de çıkabilirdik ama performans eksikliği, başka şartlar, hal ve durumlar bizi ikinci olmaya itti. Dünya Kupası’na başlarken Hollanda’nın olduğu grupta herkes onların lider çıkacağını düşünüyordu ama biz büyük bir atak yapıp liderliği ele aldık, kendi hatlarımızla ikinci olup Play-Off’a kaldık. Biz lider olsaydık, Hollanda, Portekiz, İtalya yarışıyor olacaktı. En zor kurayı çektik. Bu da futbolun güzelliği. Buralara gelmek de önemli. Norveç’i geçtik. Bunları kenara bıraktık, yarın elemeye konsantre olduk. Portekiz maçında gereğini yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Burak son olarak yabancı bir gazetecinin “Portekiz, dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve eski Avrupa Şampiyonu. Turu geçeceğinizi düşünüyor musunuz? ” sorusuna ise “Neden buradayız! Tabii ki mümkün. Biz laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz Avrupa şampiyonu olmuş bir Portekiz, dünyanın en iyi oyuncusu olmuş Ronaldo’nun önderliğindeki bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz hiçbir şeyi kabul edip gelmedik. Kaybedersek de kabul edip kaybetmeyeceğiz. Bunun olabileceğine yürekten inanıyorum” cevabını vererek sözlerini tamamladı.