Burak Yılmaz: Kimse hırsımızdan şüphe duymasın

23 Mart 2022 Çarşamba, 16:12

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde perşembe günü Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz gazetesi Record'a özel açıklamalarda bulundu.

Record'a konuşan Burak Yılmaz, "Porto'da Portekiz'e karşı oynamak bizim için çok zor ama bizim hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bizim en büyük gücümüz Türk olmak. Asla pes etmiyoruz ya da teslim olmuyoruz. Bunlar bizim en iyi özelliklerimiz" dedi.

Burak Yılmaz ayrıca, "Böyle önemli bir maçta kalbimizle oynamamız ve aklımızı kullanmamız gerekiyor. Hocamız yeni, biz gelişen bir takımız. Oyuncularımız formda ve iyi bir takım olduğumuza inanıyorum" sözlerini kullandı.

"ŞAKA BİLE YAPMADIK"

"Portekiz Milli Takımı hakkında nasıl bir analiz yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Portekiz'de dünyanın en iyi takımlarında oynayan ve Avrupa şampiyonluğu gören oyuncular var. Bence dünyanın en iyi oyuncusuna sahipler. Portekiz favori ancak kimse kazanma hırsımız ve kararlılığımızdan şüphe duymasın" ifadelerini kullandı.

"Lille'den Portekizli oyuncularla özellikle Jose Fonte, Tiago Djalo ve Renato Sanches ile konuştun mu?" sorusu üzerine Burak Yılmaz, "Takım arkadaşlarımı çok seviyorum, birlikte önemli işler başardık. Portekiz'i elersek arkadaşlarıma saygımdan dolayı büyük kutlama yapmayacağım. Onlarla maç hakkında konuşmadım çünkü hepimiz bu maçın çok kritik olduğunu biliyoruz. Sadece birbirimize iyi şanslar diledik. Seyahat planlarımızı konuştuk. Birbirimize şaka bile yapmadık" dedi.