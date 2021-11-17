Burak Yılmaz, milli takımda Rıza Çalımbay'ı geçti

17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:49

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na bilet almak için Milliler, G Grubu'ndaki son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.

Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz ise tarihe geçti. 36 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayla sahada 21. kez kaptan olarak mücadele etti. Böylece milli takım kaptanları sıralamasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı geride bırakan Burak, dokuzuncu sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde ise efsane isim Turgay Şeren bulunuyor. Şeren, 36 maçla bu kategoride zirvedeki isim.

Milli Takımlar sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: