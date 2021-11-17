Burak Yılmaz, milli takımda Rıza Çalımbay'ı geçti
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla en çok kaptan olan 9. futbolcu oldu.
2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na bilet almak için Milliler, G Grubu'ndaki son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaştı.
Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz ise tarihe geçti. 36 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayla sahada 21. kez kaptan olarak mücadele etti. Böylece milli takım kaptanları sıralamasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı geride bırakan Burak, dokuzuncu sıraya yükseldi.
Listenin zirvesinde ise efsane isim Turgay Şeren bulunuyor. Şeren, 36 maçla bu kategoride zirvedeki isim.
Milli Takımlar sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Burak Yılmaz, bugün itibarıyla 21. kez A Millî formayla kaptan olarak sahaya çıkarak Rıza Çalımbay’ı geride bıraktı ve bu kategoride 9. sıraya yükseldi! #BizimÇocuklar ???? @yilmazburak17 pic.twitter.com/POg61mJfVu— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) November 16, 2021
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