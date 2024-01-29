Burak Yılmaz puanla başladı, Yalçın'ın serisi sürdü!

Süper Lig'de Kayserispor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçından puanla ayrıldı. Antalyaspor'da ise Sergen Yalçın'ın kaybetmeme serisi sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:11
Burak Yılmaz puanla başladı, Yalçın'ın serisi sürdü!
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Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Antalyaspor, 31. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor bu gole 61'de Ali Karimi ile cevap verdi.

Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde 7 maç sonra puan aldı.

Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında puanla tanışmış oldu. Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Kayserispor puanını 27 yaparken, Antalyaspor 34 puana yükseldi.

Kayserispor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


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