Burak Yılmaz puanla başladı, Yalçın'ın serisi sürdü!
Süper Lig'de Kayserispor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçından puanla ayrıldı. Antalyaspor'da ise Sergen Yalçın'ın kaybetmeme serisi sürdü.
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Antalyaspor, 31. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor bu gole 61'de Ali Karimi ile cevap verdi.
Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde 7 maç sonra puan aldı.
Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında puanla tanışmış oldu. Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
Kayserispor puanını 27 yaparken, Antalyaspor 34 puana yükseldi.
Kayserispor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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