Burak Yılmaz: Şampiyonluklara alışığım
Fortuna Sittard'ın yeni transferi Burak Yılmaz, yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Şampiyonluk yaşamaya alışkınım. Lille'de de kimse bize inanmıştı" dedi.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan 37 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli forvet, "Burada olmanın ana nedeni gol atmak olacak. Yıllar içinde kazanma alışkanlığım oluştu. Şampiyonluklara alışığım. Lille'e gittiğimde kimse başarılı olacağıma inanmamıştı ama PSG'yi geçtik ve şampiyon olduk. Bir yerde limitimiz olduğunun farkındayım ama ayaklarımızı yeden kesmeden planlarımız üzerinde çalışacağız" dedi.
Geçtiğimiz sezon 50'ye yakın maçta forma giydiğine dikkat çeken Burak, "Geçtiğimiz sezon Milli Takım ve Avrupa maçları da derken 50'ye yakın maça çıktım. Antrenmanlara başlamaya hazırım. Buradaki takım arkadaşlarımın bu kadar iyi olduğunu görmek beni mutlu etti. Artık sıcak bir ailenin üyesiyim" açıklamasında bulundu.
Tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon Lille forması ile 40 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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