Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü: Resmen açıklandı...

Hakan Keleş ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü: Resmen açıklandı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:10

Trendyol Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada; "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.

5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.


Etiketler: #burak yılmaz #kasımpaşa #Hakan Keleş

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