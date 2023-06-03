Burak Yılmaz tarih verdi: Her şeyi anlatacak!
Geçtiğimiz günlerde Fortuna Sittard'dan ayrıldığını açıklayan Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Hollanda 1. Ligi takımı Fortuna Sittard ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Gelecek sezon Fortuna'da forma giymeyeceğini belirten Burak Yılmaz, bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
"BASIN MENSUPLARINI BEKLİYORUM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 16:00'da Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler" ifadelerini kullanan tecrübeli futbolcunun, başkan ve yönetimle yaşadıklarını anlatması bekleniyor.
Burak Yılmaz'ın, basın toplantısında futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceğini de açıklaması bekleniyor.
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