Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını açıkladı
Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu.
Burak Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Fortuna Sittard'da oynamayacağım. Kulüpte neler yaşandığını en kısa zamanda açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
I will not be fortuna next year, I will explain what happened with the president and azerion in the club as soon as possible,— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) May 26, 2023
I wish you success.
Geçen yıl haziranda sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol kaydetti.
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