Burak Yılmaz ve Trabzonspor taraftarı arasında tartışma: 'Bu kulübe yanlış yapmadım'

Yayınlanma: 19.09.2024 - 22:39

Güncelleme: 19.09.2024 - 22:39

Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.

'BU KULÜBE YANLIŞ YAPMADIM'

Tirbünlerle tartışan Burak Yılmaz, "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım" derken görüldü. Sonrasında tartışma devam etti.

Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.