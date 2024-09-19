Burak Yılmaz ve Trabzonspor taraftarı arasında tartışma: 'Bu kulübe yanlış yapmadım'
Süper Lig'de Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maç sonrasında Burak Yılmaz, bordo-mavili ekibin taraftarlarıyla tarışma yaşadı.
Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.
'BU KULÜBE YANLIŞ YAPMADIM'
Tirbünlerle tartışan Burak Yılmaz, "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım" derken görüldü. Sonrasında tartışma devam etti.
Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.
Etiketler: #burak yılmaz #trabzonspor #kayserispor
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