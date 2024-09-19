Trabzonspor'dan nefes kesen geri dönüş!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:07

Güncelleme: 19.09.2024 - 22:08

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maç 2-2 sona erdi.

Konuk ekibin golleri 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 63. dakikada ise Boa Morte kaydetti. Trabzonspor'un golü 89. dakikada Umut Bozok, 90+7. dakikada ise Denswil'den kaydetti.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-2 Kayserispor

90' GOL! Trabzonspor, Nwakaeme'nin ortasında kafayı vuran Denswil'in golüyle eşitliği sağladı.

89' GOL! Trabzonspor, Umut Bozok ile farkı 1'e indirdi.

87' Kayserispor 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte Gökhan, Umut'a yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartını görüp kırmızı kart ile oyundan atıldı.

81' Trabzonspor'da Denis Dragus yernini Umut Bozok'a bırakıyor.

75' Kayserispor'da takımının ilk golünü atan Hasan Ali Kaldırım yerine Mehmet Eray Özbek oyuna giriyor.

74' Kayserispor takımında Gökhan Sazdağı ve Mehdi Bourabia sarı kart görüyor.

65' Trabzonspor'da Okay Yokuşlu çıkıyor ve yerine John Lundstram oyuna giriyor.

63' GOL! Kayserispor, Aylton Boa Morte ile farkı 2'ye çıkardı.

54' Kayserispor takımında Miguel Cardoso yaptığı faul sonrası sarı kart görüyor.

46' Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Mislav Orsic ve Enis Bardhi oyundan çıkarken Anthony Nwakaeme ve Engin Poyraz Yıldırım oyuna girdi. Kayseerispor'da ise Julian Jeanvier çıkıyor ve yerine Dimitrios Kolovetsios oyuna giriyor.

45' Zorlu mücadelede ikinci yarı başladı.

45' Eren Elmalı rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

34' Enis Bardhi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

14' Oyuncu değişikliği! Trabzonspor takımında sakatlanan Stefan Savic yerini Ozan Tufan'a bırakıyor.

13' GOL! Hasan Ali Kaldırım Bellona Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

8' VAR incelemesinin ardından Kayserispor penaltı kazandı. Attamah'ın penaltı vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

5' Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor takımında Aylton Boa Morte hakem Mehmet Türkmen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

3' Bellona Kayserispor Gökhan Sazdağı, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı