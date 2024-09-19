Trabzonspor'da flaş sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi!
Erteleme maçında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da Stefan Savic sakatlandı. Tecrübeli oyuncu maça devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ve Kayserispor, Papara Park'ta karşılaştı.
Maça ilk 11'de başlayan Stefan Savic sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Tecrübeli oyuncu 14. dakikada yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
Etiketler: #trabzonspor #kayserispor #stefan savic
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