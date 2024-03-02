Burak Yılmaz'ın serisini Rizespor sonlandırdı! Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:23
Burak Yılmaz'ın serisini Rizespor sonlandırdı! Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Mondihome Kaysersipor'u konuk etti. 

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

Yeşil-Mavililer'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada frikikten Jonjo Shelvey, 81. dakikada Altin Zeqiri ve 90. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

BURAK YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor tribünleriyle tartışması sonrası 86. dakikada kırmızı kart gördü.

ZEMİN DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Çaykur Rizespor ile MondiHome Kayserispor arasındaki maçta zeminin hali göze çarptı. Özellikle sahanın bir bölümünde hiç çim olmaması dikkat çekti.

RİZE 5 MAÇ SONRA KAZANDI, BURAK YILMAZ İLK KEZ YENİLDİ

5 maç sonra galibiyete uzanan Rizespor, puanını 39'a yükseltti.

Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez kaybeden Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kayserispor ise Hatayspor'u konuk edecek.


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