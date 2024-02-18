Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Rakibi değil her şeyi yendiler'

Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:07

Güncelleme: 18.02.2024 - 10:07

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Nedir bu zeminlerden çektiğimiz. Yazık değil mi top koşturanlara? Yazıyoruz, çiziyoruz, şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor ama hiçbir şey yokmuş, her şey toz pembeymiş gibi yaşananları görmezden gelip sıkılmadan, çekinmeden uyarıları dikkate almadan büyük vurdumduymazlıkla sahalarına çeki düzen vermeyen kulüpler var. Pes. Olmaz böyle kardeşim. Daha önce de ifade ettim; tesisi, sahası kötü olanı lige almayın. Kimselerin gözünün yaşına bakmayın. Dün Rize’de hakem zemine çıktı, bir kaç kez topu iyi yerde sektirdi ‘tamam maç oynanır’ kararını verdi. Ceza alanı içi ve kenar çizgilerin olduğu yerleri görmemiş olmalı. Bir futbolcu bu bölgenin içinde ağır sakatlık geçirmiş olsaydı sorumluluğu kim alacaktı?.

Neyse ki herhangi bir sakatlık olmadı. Avrupa’da böyle sahaları görüyor musunuz? Teknik direktör İsmail Kartal, onbirinde yine değişiklik yapmamış. Hocam bazı taşlarla oyna. Bir hafta iyi olanı bir hafta sonra kesme. Kesme ki devamlılığı olsun. Küsmesin. İrfan-Cengiz birlikte oynamazlar mı?. Kaleci İrfan Can Eğribayat, Livakovic’e göre daha formda değil mi? Ferdi çok yoruldu artık. Alternatifini bul. Bakıyorum Rize’de Fenerbahçe pozisyona (ilk 45 dakika) giremiyor. Üretkenlik yok, çabalama yok. Bazı futbolcularda düşüş söz konusu. Rizespor 4 kez gol girişiminde bulundu, birini gol yaptı. Yenilen golde Sarı-Lacivertli savunma, sinemada film izler gibiydi. İsmail hocanın ikinci yarı başında üç ismi (Serdar Dursun, İrfan, Mert Hakan) oyuna sürmesi (neyse ki 65’i beklemedi) akabinde Serdar’ın golü, Fenerbahçe’yi maça ortak etti. Yeni girenler marifetli çıktı. Takıma canlılık geldi. Mert Hakan’ın pasında Dzeko 2-1 yaptı. Kapanış golü İrfan Can’dan geldi. Böyle sahalarda kazanmak kolay iş değil. Hem de yenik durumdayken. Fenerbahçe adına önemli galibiyet." (Cumhuriyet)

"3 PUAN RADİKAL HAMLELERLE GELDİ"

Güntekin Onay: "Maçın ilk yarısında sahada istediklerini yapamayan Fenerbahçe, hücumda üretemediği gibi savunmada da açıklar verdi. İsmail Kartal, radikal bir değişiklik yaparak ikinci yarıya haftalardır performans olarak son derece yetersiz olan Szymanski ve Krunic’i oyundan çıkartıp Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci’yi sahaya sürdü. Bu sahanın oyuncusu olmayan ve bekleneni veremeyen Cengiz’in yerine de Serdar Dursun, Dzeko’nun yanında ikinci santrfor olarak görev aldı.

Dün Rizespor karşısında alınan bu 3 puan İsmail Kartal’ın radikal hamleleri ile geldi. Nasıl Samsunspor ve Alanyaspor beraberliklerinde İsmail Hoca’nın değişiklikleri eleştirildi ise dün de alkışı haketti. Saha koşulları ve oyun bu kadar kötü iken 1-0 yenik durumda soyunma odasına giden bir takımın bu olumsuzluklara rağmen maçı çevirmesi dönüm noktası olabilir." (Hürriyet)

"RAKİBİ DEĞİL HER ŞEYİ YENDİLER"

Gürcan Bilgiç: "Teslim olunan ilk 45'in ardından İsmail Kartal sadece oyuncu değiştirmiyordu; sahaya yürek de attı. Maçın aklı da değişti böylece, fikri de…

Kenarlarda biriken sular nedeniyle, Fenerbahçe'nin "bek bindirmeleri" devre dışı kaldı. Bunun üstüne saha yüzde 30 küçüldü. Hem pasla oyun kuramıyorsun, hem de daralan alanda rakibin kontrolüne giriyorsun. Bunlara rağmen kazandı Fenerbahçe… Yani; aslında "her şeyi" yendi. Geçen haftaki beraberlikten gelen baskıyı, tam oyunu kontrole almışken ters fauller ile ritmini bozan hakemi, mükemmele yakın mücadele eden Rizespor'u, tüm yeteneklerini yok eden zemini… "(Sabah)