Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Kırmızı kart görmeliydi'

Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın hakemi Arda Kardeşler'in kararlarını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:55
Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Kırmızı kart görmeliydi'
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Rizespor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın tartışmalı kararları, beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran tarafından değerlendirildi.

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beIN Trio ekibinin yorumları şu şekilde: 

Muammer'in Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart verilmesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bu sınırda bir giriş. Çok kuvvetli. Ortada top yok. Tam bileğe otursa yüzde yüz kırmızı kart diyeceğim. Hakem kırmızı kart gösterse asla hayır demem. Acımasızlık var, yukarıdan taban gösteriyor, kuvvetli indiriyor ayağını, iyi niyet hiç yok, topla oynama şansı hiç yok. VAR tekniği açısından bakınca, elimdeki görüntüler yüzde 100 kırmızı kart olduğunu, hakem çağırınca yüreğini yumruk yemiş gibi bir görüntü değil. Bu sahada kırmızı kart. Arda Kardeşler, ama ekipten ama buradan ayıktırıp sarı kart gösterttiler. Muammer sarıya itiraz ediyor, hakem kırmızı kart gösterse kimse bir şey diyemez. Hakem bunu görse kırmızı kart gösterir.

Deniz Çoban: Oyuncunun hareketinin, niyetinin iyi ve masum olduğunu söyleyemeyiz. Szymanski topu attıktan sonra temas gerçekleşiyor. Müdahale olduğu sırada top 4 metre uzakta. Rizeli oyuncu gelirken sınırları zorlayacak şekilde geliyor, şiddet var gelişinde, yüksekten geliyor, yaralayıcı bir hamle yapıyor. Yukarıdan bir hışımla gelip Fenerbahçeli oyuncunun ayağına basıyor. Fenerbahçeli oyuncunun ayağında şekil bozukluğu oluşuyor. Bereket ayağı oradan kurtuluyor, kalmıyor. Ayak dizden gergin, yüksekten gelip basıyor. Temas noktası ayakkabıya yakın. VAR bu işin dışında kalıyor. Bu sahada kırmızı kart. Topla alakası yok, acımasız geliyor, yaralayıcı geliyor, top 4 metre uzaktayken basacaksınız. Bu sarı kart, ayakkabıya basmış diye bir şey yok. Bu kırmızı kart.

Bahattin Duran: VAR tekniği açısından müdahale edemez. Yüzde yüz kırmızı diyecek elementler de var, sarı kart diyecek elementler de var. Buradaki perspektiften ayakkabının üstü görünüyor. Biraz yukarı çıksa kırmızı tartışmasız, VAR müdahale etmeli diyeceğiz. Top gitmiş, topla hiç alakası yok. Kırmızı kart verse daha iyiydi, daha doğru karar kırmızı karttı.

"HAKEMİ KUTLUYORUM YANILMAMIŞ"

54. dakikada Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: 4 numara, Djiku'yu eliyle kontrol ederken Djiku da önündeki rakibi Emirhan'ı kontrol ediyor. Emirhan'ın ayakları yerde. Havada olsa başka bir şeyden bahsedebiliriz. Zeminle ayakları buluşmuş durumda. Teması hissettiği anda öne doğru kendisini atacak. Böyle penaltı olmaz. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Hakemi de kutluyorum yanılmamış.

Deniz Çoban: Elleri bir piston gibi kullanmıyor. Buradan mesela baktığınız zaman penaltı dersiniz buna. Öyle gözüküyor ama sadece elini koymuş. Sadece şöyle elini koyuyor. Bülent hocamın dediği gibi iki ayağı yerde. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Benim için de Djiku'nun önündeki Rizesporlu oyuncuya hafif eliyle pozisyon almak için de yaptığı müdahalenin karşılığı penaltı değil. Hatta maç içinde oyuncu, kendisini bu şekilde yere attıktan sonra top, Djiku'nun açık olan koluna mı geldi diye baktım. Top, sırtından arkasındaki Rizesporlu oyuncuya geliyor. Djiku'nun eline, koluna da gelmiyor burada top. O yüzden hakemin buradaki devam kararını doğru buluyorum.

"KIRMIZI AĞIR OLUR"

"Shelvey'nin Serdar Dursun'a kayarak müdahalesinde hakemin sarı kart kararı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Kırmızı kart gösterse hakem, kimse eleştirmez. Buradaki şiddeti azaltan, düşük gösteren sahanın kaygan olması. Kuru zeminde böyle atlasan direkt kırmızı kart. Bu ciddi faullü oyun. Taban, diz... Hızı da yüksek. Önce rakibe geliyor ayağı. Bu geliş nizami geliş. Shelvey kendini kontrol etsin. Çok tehlikeli.

Deniz Çoban: Kırmızı ağır olur, kontrolsüz geliş.

Bahattin Duran: Kontrolsüz bir geliş. Kırmızı ağır olur.

"NEDEN VAR DEVREYE GİRMİYOR"

Maçın son anlarındaki gerginlikte hakemin verdiği kararlar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Mert Hakan Oosterwolde'yi korumaya çalışırken içeri giren Rizesporlu Halil İbrahim Pehlivan, net kırmızı kartlık hamle yaptı. Mert Hakan'ın boğazından tuttu, itti, süpürdü, çekti. Halil İbrahim kırmızı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Halil İbrahim Pehlivan kırmızı kartlık hareket yapıyor. Neden VAR devreye girmiyor.

Bahattin Duran: Halil İbrahim Pehlivan'ın oyundan ihracı gerekiyordu.


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