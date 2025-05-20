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Burnley'den Süper Lig'in eski yıldızlarına veda!

Burnley'den Süper Lig'in eski yıldızlarına veda!

20.05.2025 13:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Burnley'den Süper Lig'in eski yıldızlarına veda!

Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Burnley, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Nathan Redmond ile Jonjo Shelvey'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Championship'te 100 puan toplayarak 2. sıradan Premier Lig'e yükselmeye hak kazanan Burnley, 2 yıldız oyuncusuyla yollarının ayrıldığını açıkladı.

Burnley, bir dönem Beşiktaş'ta da oynamış olan İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

REDMOND VE SHELVEY'YE VEDA

Öte yandan yine bir dönem Türkiye'de Rizespor ve Eyüpspor forması giymiş olan Jonjo Shelvey ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yıldız kanat oyuncusu Redmond, bu sezon 3 maçta 20 dakika süre aldı ve 1 asist katkısında bulundu. Shelvey ise 10 maçta forma giydi.

İlgili Konular: #Burnley #Nathan Redmond #Jonjo Shelvey

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