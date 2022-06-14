Burnley'nin teknik direktörlüğünü Vincent Kompany yapacak
İngiltere Championship (2. lig) ekibi Burnley'de teknik direktörlüğe Belçikalı eski futbolcu Vincent Kompany getirildi.
Geçen sezon İngiltere Premier Lig'den küme düşen Burnley, teknik direktörlük görevine sürpriz bir ismi getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, aktif futbol kariyerinde Belçika Milli Takımı ve İngiliz ekibi Manchester City'nin kaptanlığını üstlenen 36 yaşındaki Kompany ile anlaşmaya varıldı.
ANDERLECHT'TE GÖREV YAPTI
Altyapısından yetiştiği ve profesyonelliğe adım attığı Anderlecht Kulübü'ne, 2019 yazında oyuncu-teknik direktör olarak dönen Kompany, bir yıl sonra futbolu bıraktı ve tam zamanlı teknik direktör olarak görevini sürdürdü.
Kompany yönetimindeki Anderlecht, geçen sezon Belçika Birinci Ligi'ni 3. sırada bitirdi, Belçika Kupası'nda ise final oynadı.
Burnley, 2016-2017 sezonundan beri mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'i 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.
Video Haberler
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti