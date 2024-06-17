Resmen açıklandı: Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi!

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:45
Resmen açıklandı: Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi!
Abone Ol google-news

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Bursaspor, teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.

Bursaspor'un açıklamasında, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" denildi.

Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un şampiyon olduğu 2010 yılında kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu.

Bursaspor ile anlaşmasından önce Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, daha önce Bursaspor'da 2021 yılında yardımcı antrenörlük de yapmıştı.

 


Bursaspor haberleri Pablo Martin Batalla haberleri TFF 3. Lig haberleri

İlgili Haberler

Bursaspor'da transfer tahtası açıldı

Bursaspor'da transfer tahtası açıldı
İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!

İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!
Süper Lig şampiyonu olmuştu: Bursaspor 3. Lig'e düştü!

Süper Lig şampiyonu olmuştu: Bursaspor 3. Lig'e düştü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler