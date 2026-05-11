Bursaspor'da Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollar ayrıldı

11.05.2026 21:35:00
Bursaspor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, iki sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bursaspor'da gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında iki ayrılık birden yaşandı. Şampiyonluk kupasının kaldırılmasında büyük emekleri olan takım kaptanları Muhammet Demir ve Musa Çağıran ile yollar ayrıldı.

ZOR ZAMANLARIN LİDERLERİNE TEŞEKKÜR

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, her iki oyuncunun da kulübün en zorlu süreçlerinde sorumluluk aldığına vurgu yapıldı. Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşma yoluyla vedalaşılırken, Musa Çağıran'ın ise sona eren sözleşmesinin yenilenmediği belirtildi.

İKİ SEZONLUK BAŞARI DOLU SÜREÇ

İki sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten tecrübeli isimler, hem saha içinde hem de soyunma odasında genç oyunculara örnek oldu. Kulüp, yayımladığı teşekkür mesajında her iki kaptana da kariyerlerinin geri kalanı ve yaşantıları için başarı dileklerini iletti.

