Bursaspor destek için 'IBAN' paylaştı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:21

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:21

Bursaspor Kulübü, ‘1963 Ruhu Kampanyası’ başlattı. Yeşil-beyazlılar, 300 TL’den forma satışa çıkartarak IBAN bilgisi paylaştı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Türk sporunun köklü çınarı Bursaspor’umuz, tarihinin en büyük mücadelelerinden birini ortaya koymaktadır. Yeşil Beyaz renklere gönül veren, takımına her koşulda sahip çıkan taraftarımızı ve kentin gücüne güç katan yerel dinamiklerini örnek bir kenetlenme ve dayanışma içinde yeniden birlikte ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Gücünü geçmişinden alan kulübümüz sahada futbolcularımız, tribünde siz taraftarlarımızla ‘1963 Ruhu’nu yeniden yaşamak ve yaşatmak için bağış kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Iban’a gerekli bağışı yaptıktan sonra 300 TL ve üzeri bağışlarda hediye edilecek olan 1963 Ruhu formalarımızın teslimini Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu Bursastore mağazamızdan alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Valilik onaylı kampanyanın detayları ile ilgili olarak ise şu bilgiler paylaşıldı:

“Hesap Adı: 1963 Ruhu, IBAN: TR95 0020 5000 0988 0150 1000 01 - IBAN’dan gönderilecek bağışlar için Açıklama kısmına ’’1963 Ruhu Bağışı’’yazılması gerekmektedir.”