Bursaspor kendi sahasında 90+4'te yıkıldı!

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mardin 1969 2-1'lik skorla kazandı.

Mardin'in zorlu Bursa deplasmanındaki ilk golünü 21. dakikada Tonio Teklic attı.

IHEANACHO'DAN 9 MAÇTA 12 GOL

Bursaspor adına eşitlik golünü 81. dakikada Kelechi Iheanacho attı.

1. Lig'de çıktığı her maçta ağları sarsmaya devam eden Iheanacho, 9 maçta 12 gole ulaştı.

MAÇ SONU OLAY ÇIKTI

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Zdravko Dimitrov, 90+4'te attığı golle Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getirdi.

Mardin'de Baba Alhassan, 90+3 ve 90+7'de yaptığı iki faul sonrası gördüğü sarı kartlarla takımını 10 işi bıraktı.

MARDİN İKİ HAFTALIK KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

Ligde ikinci kez yenilen Bursaspor, 19 puanda kaldı.

Yeni teknik direktörü Ivaylo Petev ile ilk maçına çıkan Mardin 1969 Spor, iki haftalık mağlubiyet serisinin ardından kazandı ve puanını 15 yaptı.

Bursaspor, gelecek hafta Muğlaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Mehmet Dura, Ferhat Çalar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 80 Ertuğrul Ersoy), Emirhan Başyiğit, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim, Baker (Dk. 46 Eyüp Akcan), Boutrah, Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Baran Başyiğit), Saranic (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Iheanacho

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Uğur Adem Gezer, Mustafa Şengül (Dk. 73 Osman Yıldırım), Kerim Alıcı (Dk. 64 Eray Korkmaz), Alhassan, Adem Eren Kabak, Dimitrov, Denic (Dk. 85 Wilks), Teklic (Dk. 85 Emre Taşdemir), Kayode (Dk. 73 Berkay Doğan)

Goller: Dk. 21 Teklic, Dk. 90+4 Dimitrov (Mardin 1969 Spor), Dk. 81 Iheanacho (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Alhassan (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kerim Alıcı, Dk. 49 Uğur Adem Gezer, Dk. 62 Teklic, Dk. 90+5 Dimitrov (Mardin 1969 Spor), Dk. 25 Zeki Yavru, Dk. 38 Saranic, Dk. 47 Alperen Babacan, Dk. 90+7 Kerem Matışlı (Bursaspor)