Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan penaltı isyanı: 'Bu VAR kimler için var?'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş karşılaşmasının ardından gazeteci Erdem Açıkgöz'ün aktardığı bilgileri göre hakem kararları ve VAR uygulamasına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Durul, Türk futbolunda çifte standart olduğunu öne sürerek adalet çağrısı yaptı.

"BU VAR KİMLER İÇİN VAR?"

VAR sistemini eleştiren Recep Durul, "Bu VAR, niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar… Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALANIN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Takımının mücadelesinden dolayı futbolcuları ve taraftarları tebrik eden Durul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelen dolayısıyla takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum.

Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız. Ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz."