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Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!

Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!

11.10.2026 23:24:00
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AA
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Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

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Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Kalay

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Abderrahim, Evans, Ece Eke, Artyshuk)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Saliha Şahin, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Ogbogu, Arelya Karasoy Koçaş, Vargas, Jack-Kısal)

Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15

Süre: 146 dakika (25, 36, 29, 38, 18)

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #voleybol

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