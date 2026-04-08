Bursaspor, PFDK’ye sevk edildi

Bursaspor, PFDK’ye sevk edildi

8.04.2026 16:15:00
DHA
Bursaspor, PFDK’ye sevk edildi

Bursaspor, Mardin 1969 Spor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 3 ayrı maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 Nisan’da oynanan Bursaspor–Mardin 1969 Spor karşılaşmasına ilişkin incelemesini tamamladı. 

Yapılan değerlendirmede yeşil-beyazlı kulübün müsabakada birden fazla disiplin ihlali gerçekleştirdiği belirtilerek, kulübün PFDK’ya sevkine karar verildi. Açıklamada, Bursaspor’un öncelikle ‘talimatlara aykırı hareket’ gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46’ncı maddesi ile 2025-2026 sezonu TFF 2’nci Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca kurula sevk edildiği bildirildi. 

Ayrıca, karşılaşmada ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49’uncu maddesi kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan, müsabakada 6 futbolcunun sarı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edildiği gerekçesiyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 40’ıncı maddesi uyarınca Bursaspor’un PFDK’ya sevk edildiği kaydedildi.

