Başkan Enes Çelik destek vermişti: Mustafa Bozbey'den Bursaspor'a mektup!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bir açıklama yapmıştı.

Enes Çelik, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki göstererek destek mesajı vermişti.

MUSTAFA BOZBEY'DEN BURSASPOR TARAFTARLARINA MEKTUP

Gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Bursaspor taraftarı için bir mektup kaleme aldı.

Mustafa Bozbey'in yazdığı satırlar şu şekilde:

"Bugün A Milli Takımımız’ın Kosova ile yapacağı maçta inanıyoruz ki Türkiye’miz Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Ve cumartesi saat 16.00’da Büyük Bursasporumuzun Mardin maçı var. On ikinci adamı olan Büyük Bursaspor taraftarımızın desteğiyle Mardin engelini de aşarak yoluna devam edeceğine inanıyoruz."