Bursaspor sportif direktörü Kolgu: Gelecek teknik direktör Bursaspor'u hak ettiği yere taşıyacaktır

17 Aralık 2021 Cuma, 17:59

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sportif direktörlüğe getirilen Deniz Kolgu, teknik direktör arayışının sonlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolgu, ligin 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesindeki akşam antrenmanında açıklamalarda bulundu.

Kolgu, Bursaspor'un şu anki tablosunu lehe çevirmek için mücadele edeceklerini belirterek, Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörünün 3 ya da 4 haftalık olamayacağını vurguladı. Bursaspor'un yükselme grubu hattı için ihtiyacı olan 8-9 puanın kapatılabilir boyutta olduğunu kaydeden Kolgu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece kendi oyuncularımızın sahanın içine dönmesi lazım. Sahaya konsantre olmaları lazım. Birçok dış etkenden de oyuncularımı korumam lazım. Kısmet olursa yarın ilk maçımın kampını da tesiste değil bir otelde yapmayı düşünüyorum, sadece oyuncu grubuyla. Bu kadro kısa zamanda yeni bir atak yapacak ve bu ligde söz sahibi olacaktır.

Taraftarın içi rahat olsun. Bursaspor'a gelecek teknik adam bizimle beraber Bursaspor'u hak ettiği yere taşıyacaktır. Acele vereceğimiz karar kulübümüze maddi manevi külfet olabilir. Önemli teknik adamlarda görüşürsünüz, tecrübeli teknik adamlardır, görev almak için hazırlardır ama mali yapı buna ne kadar müsaade etmez. Bugün bu kulübün sokağa atacağı 25 kuruş parası yoktur. Bursaspor'un boşa harcayacağı bir para yok. Acele edip farklı bir mali külfeti Bursaspor'un üzerine getirmeye gerek yok. Yarın kampta yeni teknik ekibimiz ile oyuncularımızı tanıştırmak gibi bir çabam var."