Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:45
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi
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Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İbrahim Üzülmez

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN KARNESİ

10 Mayıs 2022'de Eyüpspor'a teknik direktör olan İbrahim Üzülmez 32 maçta takımı yönetti. Üzülmez, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 26 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

EYÜPSPOR, İKİNCİ SIRADA

Eyüpspor, 27 haftası geride kalan 1. Lig'de 53 puanla 2. sırada yer alıyor.


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