Bursaspor'dan 7 maçlık cezaya tepki

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 23:59

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 23:59

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Banaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasının, yaptıkları itiraz üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından 7 karşılaşmaya indirildiğini hatırlattı.

Tahkim Kurulu'nda yapılan savunmaya bizzat gittiğini belirten Banaz, "Söylenecek söz bulamıyoruz. Bursa'da ne yaşandı da 9 maç gibi orantısız bir ceza verildi? Sahaya taraftar girmedi, herhangi bir futbolcunun burnu kanamadı. Hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Takım otobüsüne hiçbir şey olmadı. Sıradan, saha içi olaylar ve tribünde istenmeyen bazı olaylar ama ceza 9 maç. Bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Furkan Banaz

Cezanın 7 maça indirilmesinin kabul edilmez olduğunu vurgulayan Banaz, bu cezaya en büyük cevabı Bursa şehriyle Bursaspor'un kenetlenerek vereceğine dikkati çekti.

Bursaspor'a verilen cezayı anlamlandıramadıklarını dile getiren Banaz, "Bu sıkıntılı süreçte 6 iç saha maçımız var. Düşme potasının bir tık üzerindeyiz. 6 iç saha maçında taraftarından en büyük desteğinden yoksun bırakılan Bursaspor'a acaba ne yapılmak isteniyor? Öyle bir ceza ki 7-8 ay sonra bile taraftar nasibini alacak. Verilen cezanın bizim nazarımızda karşılığı yok. (Amed Sportif Faaliyetler'e verilen ceza) Orada 2 maç ceza verdiysen buradaki rapor oradan bir tık fazla olarak yazılmışsa ikiyle çarparsın. 7 maç nedir?" diye konuştu.

"EN BÜYÜK CEVABI KENETLENEREK VERECEĞİZ"

Banaz, cezanın kendilerine tebliğ edildiği andan itibaren "Yadigar Hatıra Biletleri" adında bir kampanya başlatmayla ilgili görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, "Bu sürece en büyük cevabı kenetlenerek vereceğiz. Yadigar biletlerle alakalı asıl hikaye şimdi başlıyor, fitil ateşlendi. Hep beraber isyan edip kenetleniyoruz. Dirilişin sembolü olarak Yadigar Hatıra Biletleri'ni satışa çıkarıyoruz. 43 bin 350 bilet hedefine ulaşmak için tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Biletlerin tamamı tükenirse bu bilet kampanyasını yenileyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"IRKÇILIK SÖYLEMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Karşılaşmada açılan pankartlarla ilgili açıklamada bulunan Banaz, şöyle devam etti:

"Pankart 1 dakika 36 saniye açık kalıyor. Başka noktaya evrildi bu pankart. Diyarbakır'da açılan pankartları tasvip etmiyorsak bunu da tasvip etmiyoruz. Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz. Bursa, her bölgeden insanın yaşadığı bir küçük Türkiye. Taraftar derneğimizin başkanı Diyabakırlı, önceki dönem kulüp başkanı Muşlu bir insan. Bunlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu inanç mozaiğinin içinde ayrışmalara yada farklılaşmalara müsaade etmemiz mümkün değil. Sükunet içinde Bursa'da yaşam sürüyoruz. Bu konuda anlamadan dinlemeden bahsedilen 1 dakika 36 saniyelik görüntüyle Bursaspor camiası üzerinden manipülatif durum tespitleri, yakıştırmalar yapıldı. Ne Bursa şehri ne de Bursaspor taraftarı bunu hak etmedi. Biz de orada yaşadığımız hiçbir şeyi tasvip etmiyoruz. Bir tarafta İstiklal Marşı'nı ıslıklayanlar bir tarafta İstiklal Marşı'nı desibel rekoru kırarak okuyanlar. Spor sahaları buraların muhatabı değil."

Diyarbakır'da ve Türkiye'de daha önce oynanan olaylı maçların görüntüleriyle sunum yapan Banaz, şu anda önlerindeki iki maça motive olduklarına değinerek, "Takım şu an Sivas'ta. Hafta sonunda da iç saha maçımız var. Bu gündeme kendimizi kaptırmak istemiyoruz. İki maçtaki süreci istediğimiz şekilde tamamlarsak durum değerlendirmesi yapabiliriz" dedi.

Banaz, Yadigar Hatıra Biletlerinin "passo.com.tr" adresinden 30 lira bedelle satışa çıkardıklarını sözlerine ekledi.