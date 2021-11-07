Bursaspor: Kocaelispor taraftarının saldırısını kınıyoruz
TFF 1. Lig'de Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, Kocaelispor taraftarının takım otobüsüne saldırdığını açıkladı.
TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı.
Bursaspor Kulübü, takım otobüslerine tekme ve şişe atan Kocaelispor taraftarını kınadığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
“Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz.”
Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz….— Bursaspor (@BursasporSk) November 7, 2021
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan görevden alındı
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Bir zam da alkole
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Diyanet en çok sorulan soruları açıkladı