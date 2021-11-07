Bursaspor: Kocaelispor taraftarının saldırısını kınıyoruz

TFF 1. Lig'de Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, Kocaelispor taraftarının takım otobüsüne saldırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 22:58
Bursaspor: Kocaelispor taraftarının saldırısını kınıyoruz
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TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı.

Bursaspor Kulübü, takım otobüslerine tekme ve şişe atan Kocaelispor taraftarını kınadığını açıkladı. 

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz.”


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